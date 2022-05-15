شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي: رحلت عن الأهلي لأسباب فنية.. وديانج وبيرسي تاو والسولية الأقرب لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جونيور أجايي، لاعب النصر الليبي الحالي، والنادي الأهلي السابق، أنه يتابع جميع مباريات المارد الأحمر خلال فترة تواجه في ليبيا حاليا، مشيرا إلى أنه مازال يتواصل مع اللاعبين.

وقال اجايي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أعرف الأهلي جيدا، وأثق أن الفريق الأحمر يستطيع التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في قلب المغرب.. مواجهة الوداد المغربي على ملعبهم ميزة رائعة للأهلي".

وأكد لاعب النصر الليبي الحالي، والنادي الأهلي السابق، آن نتائج الفريق الأحمر متراجعة على المستوى المحلي بسبب تلاحم المباريات والاجهاد.

وقال أجايي: "النادي الأهلي قادر على التتويج باللقب الثالث على التوالي إفريقيًا، ولا يهم الملعب أمام فريق مثل الأهلي.. بيرسي تاو وميكيسوني لاعبا الفريق الأحمر يملكان إمكانيات رائعة، وأثق أنهم سيصبحان أفضل لاعبان في مصر وفي إفريقيا".

وأكمل نجم النادي الأهلي السابق، إن رحيله عن المارد الأحمر كان لأسباب فنية، مشيرا إلى أنه حان وقت رحيله من الفريق، قائلا "قضيت 5 سنوات رائعة داخل النادي الأهلي، ورحلت عن الفريق بطريقة جيدة".

وأضاف لاعب النادي الأهلي السابق: "أليو ديانج وبيرسي تاو وعمرو السولية الأقرب لي من لاعبي الأهلي خلال الفترة الحالية".

نجح النادى الأهلى في التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائرى 6 /2 بمجموع مباراتى نصف النهائي، وللمرة الثالثة على التوالي.