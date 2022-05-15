شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحافظ على سجله خاليا من الهزائم فى المباريات الإقصائية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، على سجله خاليا من الهزائم فى المباريات الإقصائية مع الأهلى، بعد التعادل مع وفاق سطيف، في المباراة التي أقيمت باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقاد موسيمانى النادى الأهلى في 12 مباراة إقصائية منذ توليه مهمة تدريب الأهلى خلفا للسويسرى رينيه فايلر، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة، وتويج بالبطولتين التى قاد فيهما الأهلى.

جاءت نتائج الأهلى مع موسيمانى فى الأدوار الإقصائية بعد دور المجموعات كالتالى:

الوداد المغربى 0 /2 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2020

الأهلى 3/ 1 الوداد المغربى "إياب نصف النهائي" 2020

الأهلى 2/ 1 الزمالك "النهائي" 2020

الأهلى 2/ 0 صن داونز "ذهاب ربع النهائي" 2021

صن داونز 1 /1 الأهلى "إياب ربع النهائي" 2021

الترجى 0 /1 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/0 الترجى "إياب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/ 0 كايزر تشيفيز "النهائي" 2021

الأهلى 2/ 1 الرجاء المغربى "ذهاب ربع النهائى" 2022

الرجاء المغربى 1/ 1 الأهلى "إياب ربع النهائى" 2022

الأهلى 4 /0 وفاق سطيف "ذهاب نصف النهائي" 2022

وفاق سطيف 2 /2 الأهلى "إياب نصف النهائي" 2022