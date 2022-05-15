شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحافظ على سجله خاليا من الهزائم فى المباريات الإقصائية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حافظ الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، على سجله خاليا من الهزائم فى المباريات الإقصائية مع الأهلى، بعد التعادل مع وفاق سطيف، في المباراة التي أقيمت باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقاد موسيمانى النادى الأهلى في 12 مباراة إقصائية منذ توليه مهمة تدريب الأهلى خلفا للسويسرى رينيه فايلر، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة، وتويج بالبطولتين التى قاد فيهما الأهلى.جاءت نتائج الأهلى مع موسيمانى فى الأدوار الإقصائية بعد دور المجموعات كالتالى:
الوداد المغربى 0 /2 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2020
الأهلى 3/ 1 الوداد المغربى "إياب نصف النهائي" 2020
الأهلى 2/ 1 الزمالك "النهائي" 2020
الأهلى 2/ 0 صن داونز "ذهاب ربع النهائي" 2021
صن داونز 1 /1 الأهلى "إياب ربع النهائي" 2021
الترجى 0 /1 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2021
الأهلى 3/0 الترجى "إياب نصف النهائي" 2021
الأهلى 3/ 0 كايزر تشيفيز "النهائي" 2021
الأهلى 2/ 1 الرجاء المغربى "ذهاب ربع النهائى" 2022
الرجاء المغربى 1/ 1 الأهلى "إياب ربع النهائى" 2022
الأهلى 4 /0 وفاق سطيف "ذهاب نصف النهائي" 2022
وفاق سطيف 2 /2 الأهلى "إياب نصف النهائي" 2022