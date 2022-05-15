شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: لا يوجد ملعب واحد في العالم يستضيف نهائي أفريقيا مرتين متتاليتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرار الكاف إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب للعام الثاني على التوالي، وعلى ملعب واحد.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية: "مباراة الإياب ضد وفاق سطيف لم تكن سهلة وكانت هناك بعض العوامل كان من الممكن تصعيب المهمة رغم الفوز الكبير في موقعة الذهاب، لأن كرة القدم لا يوجد بها مستحيل ويجب أن تركز جيدا وتحترم الخصم".

وتعادل الأهلي مع وفاق سطيف بهدفين لكل فريق في إياب الدور قبل النهائي، بعدما فاز في موقعة الذهاب برباعية نظيفة.

وأضاف: "أتمنى حظ أوفر لوفاق سطيف الذي قدم بطولة مميزة ووصل فيها إلى الخطوة قبل الأخيرة، والوداد فريق محترم ووصل نهائي إفريقيا 3 مرات في آخر 6 سنوات ويعيش حالة من الاستقرار".

وعن أزمة ملعب نهائي أفريقيا، قال عبد الحفيظ: "أتحدى أن يكون هناك أي ملعب في العالم في كل القارات استضاف مباراة النهائي مرتين متتاليتين وقبلها كان ضمن قرعة مع ملعب آخر لاستضافة النهائي أيضا، مضيفا: "أطرح هذا السؤال وأي شخص مهتم بالرياضة في العالم سيجاوب عليه بشكل واضح وصريح".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلا: "المضحك في الأمر أن هناك مناقشات لعودة نظام الذهاب والإياب للمباراة النهائية في الموسم المقبل، وهو ما يعني أنه عندما قرر كاف لعب النهائي من مباراة واحدة كان ملعب واحد هو المرشح لها في 3 مرات متتالية".