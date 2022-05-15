شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم الأهلي.. ومباراة فاصلة لحسم بطل دوري السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بنادي الاتحاد السكندري الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 85 / 75 في رابع مباريات نهائي دوري السوبر والتي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وبدأ الاتحاد السكندري المباراة بشكل قوي وتمكن من إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 30/11، قبل أن يواصل زعيم الثغر تفوقه في الفترة الثانية التي انتهت بتقدمه بنتيجة 47/31.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق الاتحاد السكندري في الفترة الثالثة التي نجح في إنهائها لصالحه بنتيجة 61/49، أما الفترة الرابعة التي جاءت مثيرة بين الفريقين تمكن أيضًا زعيم الثغر من حسمها وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 85/75.

بهذا الانتصار يكون الفريقان قد تعادلا في نتيجة سلسلة الفوز في النهائي وتصبح نتيجة المباريات 2/2، ليلجأ الفريقان لمباراة خامسة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

وتقام المباراة الفاصلة بين الأهلي والاتحاد لتحديد بطل الدوري في الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين المقبل على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.