شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادي الأهلي موعد مع الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما تأهل على حساب وفاق سطيف، فيما وصل الوداد المغربي على حساب بيترو أتلتيكو الأنجولى.

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي «كاف» قد أعلن عن إقامة المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا مساء الاثنين الموافق 30 من شهر مايو الجاري.

وكان الأهلي قد تقابل مع الوداد في نهائي نسخة 2017 من دوري أبطال أفريقيا وحقق بطل المغرب اللقب.