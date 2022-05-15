شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يد الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ«سيسا» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد إبراهيم، طبيب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية لأحمد هشام «سيسا» لاعب الفريق، بعد إصابته خلال مباراة اليوم أمام نيامي بطل النيجر.

وقال طبيب الفريق، إن اللاعب حالته مستقرة بعد تعرضه للإغماء نتيجة لالتحام قوي في إحدى الكرات المشتركة، مؤكدًا أن سيسا سيظل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان على حالته الصحية.

وتعرض سيسا لإصابة في مباراة «رجال يد الأهلي» وفريق نيامي في ربع نهائي دوري كأس الكؤوس، خرج على أثرها من اللقاء متوجهًا إلى أحد المستشفيات للخضوع للعلاج اللازم.

وحصل محمود نعمان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي ونيامي، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس التي تقام فى النيجر.

وتسلم محمود نعمان الجائزة بعد المباراة التي فاز بها فريق رجال يد الأهلي على نيامي بطل النيجر فى بطولة كأس الكؤوس بنتيجة 44-18، على صالة الجنرال سيني كونتشي.

‏‎وبهذه النتيجة واصل «رجال يد الأهلي» عروضهم القوية بعد تغلبه على فريق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم حقق فوزًا مهمًّا على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بفوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 38-20، ليحقق العلامة الكاملة.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب فريق نيامي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في النيجر.