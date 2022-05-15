شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 14 / 5 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 14 / 5 /2022، العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها إعلان اتحاد الكرة المصري حكام مباريات غدا، الأحد، فى الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتعادل مع وفاق سطيف 2/2 ويتأهل لنهائي أفريقيا.. فيديو

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد فى بطولة الدورى

أعلن اتحاد الكرة المصري حكام مباريات غدا، الأحد، فى الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث تقام 3 مباريات وهى الإسماعيلى وسيراميكا باستاد الإسماعيلية في الرابعة عصرا، فيما يواجه المقاولون نظيره إنبى فى السادسة والنصف مساءً باستاد المقاولون، فيما يلاقى بيراميدز نظيره فاركو في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف.. عبد المنعم أساسيا وتاو يقود الهجوم

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة الإياب فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو.

عبد المنصف على بُعد مباراة واحدة من معادلة رقم الحضرى التاريخى

بات محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، على بُعد مباراة واحدة من معادلة رقم الحارس الأسطوري للكرة المصرية عصام الحضرى، حيث يؤكد دخول "أوسة" في التشكيل الأساسي لمباراة فريقه المقبلة أمام فيوتشر بالدوري.