شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 14 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم السبت 14 / 5 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها فوز فريق اليد علي كيركوس الإثيوبى 54-31، ويتأهل لنصف نهائى الكؤوس الأفريقية.

بن شرقى وفتوح يشاركان فى مران الزمالك.. وتدريب الحراس على سرعة رد الفعل

شارك أحمد فتوح وأشرف بن شرقي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية اليوم، السبت، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقبلة، وذلك بعد انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي والبدنى الخاص بهما.

ووضع الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا خاصا للاعبين لتجهيزهما بالشكل الأمثل.

شيكابالا وطارق حامد يواصلان التأهيل فى الزمالك

واصل محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له، على هامش مران اليوم، السبت، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة.

وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد فى العضلة الخلفية.

وفى نفس الوقت، واصل طارق حامد لاعب الوسط البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

العرضيات سلاح فيريرا لمواجهة طلائع الجيش

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة فنية خاصة بالعرضيات خلال مران اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة.

وخاض اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وروى أجواش المدرب المساعد، وتم التركيز خلالها على تدريب اللاعبين على التنفيذ الجيد للعرضيات، بالإضافة إلى إتقان اللاعبين المتواجدين داخل منطقة الجزاء للتعامل معها وترجمتها إلى أهداف.

الزمالك يستخدم الحواجز لمدة 20 دقيقة وفيريرا يؤكد ثقته فى اللاعبين

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة.

ووجه المدير الفني رسائل مهمة للاعبين وطالبهم بضرورة العودة للانتصارات مره أخرى، وعدم التفريط في أي نقاط خلال المرحلة المقبلة بداية من لقاء طلائع الجيش المقبل.

فيريرا يحذر لاعبى الزمالك من خطة الطلائع لتجنب فخ الهزيمة أو التعادل

حذر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من طريقة لعب طلائع الجيش، قبل المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وطلب فيريرا من اللاعبين الحذر من طريقة لعب طلائع الجيش، والذى يعمل على التأمين الدفاعى مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، الأمر الذى أدى لعدم خسارة الطلائع منذ 10 جولات بمسابقة الدورى، حقق خلالها التعادل فى 6 مواجهات وفاز فى 4 بنتيجة الهدف الوحيد.

الزمالك يهزم كيركوس الإثيوبى 54-31 ويتأهل لنصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف نهائى بطولة كأس الكئوس الأفريقية، والتى تقام فى النيجر، بعد فوزه على فريق كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54/31 فى المباراة، التى أقيمت اليوم السبت فى دور الثمانية من البطولة.

ومن المقرر أن يواجه يد الزمالك فريق فاب الكاميرونى فى نصف نهائى البطولة الأفريقية الثلاثاء المقبل، ويحصل الفريق على راحة لمدة 48 ساعة قبل مواجهة نصف النهائي.

الزمالك: لم نفاوض بن شرقى لتجديد تعاقده 6 أشهر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، عن حقيقة ما تردد فى الوقت الحالى حول تقديم إدارة القلعة البيضاء عرضًا جديدًا للمغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول، من أجل تجديد تعاقده لمدة 6 أشهر فقط.

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن إدارة الزمالك لم تتقدم بأى عروض جديدة لأشرف بن شرقى، وإن الإدارة لم تتفاوض مع اللاعب من أجل الاستمرار لمدة 6 اشهر كما يتردد فى الوقت الحالى.

فيريرا يطلب من أسامة نبيه تقريرًا عن فريق "أمل الزمالك"

طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أسامة نبيه المدرب العام إعداد تقرير مفصل عن فريق الأمل الذى يتولى نبيه قيادته من أجل تجهيز اللاعبين.

ويرغب فيريرا فى معرفة كافة التفاصيل عن فريق الأمل عن طريق التقرير الذى سيقوم أسامة نبيه بإعداده، خاصة أن الخواجة البرتغالى سيقوم بتصعيد عدد من لاعبى الأمل للفريق الأول حتى يتم الاعتماد عليهم فى الفترة التى ستشهد رحيل بعض النجوم نظرًا لانتهاء تعاقداتهم.

سبب تأجيل "ونش" الزمالك إجراء جراحة غضروف الركبة

مازال محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، يعانى من إصابة فى غضروف الركبة، الأمر الذى يدفعه للحصول على مسكنات ويسير على برنامج تأهيلى، وفقًا لرؤية الجهاز الطبى للفارس الأبيض.

ورغم معاناة الونش من إصابة فى غضروف الركبة، وكان استقر على الخضوع لجراحة خلال الفترة الماضية، إلا أن اللاعب تراجع فى الوقت الحالى بعدما علم أن تلك الجراحة ستحتاج لفترة تأهيل طويلة، والفريق فى حاجة لخدماته.