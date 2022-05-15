شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا يوم الإثنين استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، الانتظام في معسكر مغلق بعد غدٍ الاثنين بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويختتم الفريق تدريباته عصر يوم الاثنين المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وعقب المران سيعلن الجهاز الفني القائمة التي ستخوض اللقاء للانتظام في معسكر مغلق.

وشارك أحمد فتوح وأشرف بن شرقي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بعد انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي والبدنى الخاص بهما ، وضع الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا خاصا للاعبين لتجهيزهما بالشكل الأمثل.

ولم يشارك أحمد فتوح وأشرف بن شرقي فى التدريبات الجماعية أمس، قبل أن ينتظم الثنائي اليوم بشكل طبيعي فى جميع فقرات المران.

وخاض محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم، ثلاثي حراسة مرمى الفريق، فقرة تدريبات فنية خاصة تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس بالفريق، وركز طاهر على تدريب ثلاثي حراسة المرمى على بعض الأمور الخاصة بسرعة رد الفعل باستخدام حاجز أمام المرمى.

كما واصل محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له، على هامش المران ، وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.

وفي نفس الوقت واصل طارق حامد لاعب الوسط البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

يأتي ذلك ظل غياب طارق حامد عن المشاركة مع الفريق خلال المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ولم يشارك اللاعب في المران الجماعي للفريق لتجهيزه للفترة المقبلة .

فيما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة فنية خاصة بالعرضيات خلال مران اليوم السبت، وخاض اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد، وتم التركيز خلالها على تدريب اللاعبين على التنفيذ الجيد للعرضيات بالإضافة إلى اتقان اللاعبين المتواجدين داخل منطقة الجزاء للتعامل معها وترجمتها إلى أهداف.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.