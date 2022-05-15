الأهلي يحصل على مليون و200 ألف دولار بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يحصل النادي الأهلي على مليون و200 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعدما حسم الفريق الأحمر تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وضرب موعدا مع الوداد المغربي نهاية الشهر الجاري.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي على منح كل فريق يتأهل لنهائي دوري الأبطال مبلغ قدره مليون و200 ألف دولار نظير التأهل من الأدوار الإقصائية للمباراة النهائية.

وتأهل الأهلي بعدما أقصى وفاق سطيف الجزائري من نصف نهائي البطولة، فيما تواجد الوداد المغربي في النهائي بعدما أطاح بفريق بيترو أتلتيكو الأنجولى.

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

سجل للأهلي أحمد عبد القادر وتعادل لوفاق سطيف أحمد القندوسي قبل أن يضيف رياض بن عياد هدف أصحاب الأرض الثاني، وبهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 6 / 2، حيث فاز في موقعة الذهاب برباعية نظيفة وتعادل في موقعة الإياب بالجزائر بنتيجة 2 / 2.