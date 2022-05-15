شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل عن مواجهة سيراميكا: هناك دوافع لمواصلة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ضرورة تحقيق الانتصار فى مواجهة الغد أمام سيراميكا، مشيرًا إلى أن حصد الثلاث نقاط سيدفع الفريق للارتقاء بجدول الترتيب.

ويستضيف الدراويش فريق سيراميكا فى الرابعة عصر غد الأحد على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 19 من عمر المسابقة المحلية.

وقال الجمل، "أغلقنا مباراة المصري البورسعيدي ونركز حاليا على المواجهة القادمة لأننا نتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة".

وأضاف مدرب الدراويش، "سنخوض المباراة بدوافع جديدة وبدعم ومساندة جماهيرنا العظيمة وسنقاتل طوال التسعين الدقيقة سعيًا لمواصلة سلسلة الإنتصارات“.

وبسؤاله عن المنافس أجاب مدرب الدراويش قائلًا، "فريق سيراميكا جيد للغاية ويضم لاعبين على مستوى عال وهناك تشابه فى الأوضاع بين الفريقين بعد تولي أحمد سامي تدريبه مؤخرًا لكننا نسعي لإسعاد جماهيرنا “.

وأضاف الجمل، "الإسماعيلي فريق كبير لذلك يجب على الجميع أن يبذل قصاري جهده من أجل الخروج من هذا الموقف سريعًا وإعادة النادي لمكانته الطبيعية".