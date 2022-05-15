شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الأهلى يسهل مهمة الحكم السلمى فى لقائه ضد وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سهل لاعبو الأهلى مهمة الحكم التونسى الصادق السلمى، وذلك بسبب نتيجة مباراة الذهاب، بالإضافة إلى الهدف الذى سجله أحمد عبد القادر فى الدقيقة 3 من الشوط الأول.

وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 17 مطالبة من لاعبى وفاق سطيف بركلة جزاء نتيجة سقوط المهاجم، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح بعدم وجود مخالفة من لاعب الأهلي أليو ديانج.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 23 مطالبة أخرى من لاعبى وفاق سطيف بركلة جزاء، الكرة تصطدم فى صدر لاعب الأهلي والحكم يشير باستمرار اللعب لعدم وجود مخالفة لمس الكرة باليد.

الحكام المساعدون: تعاون جيد من طاقم التحكيم بالكامل فى نجاح المباراة خاصة المساعد الثانى باحتساب هدف وفاق سطيف الأول وقرار باستمرار اللعب لعدم وجود مخالفة التسلل والـVAR يؤكد على صحة قرار الحكم المساعد.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من طاهر محمد طاهر وحمدى فتحى نتيجة اللعب بتهور، كما أنذر لاعب وفاق سطيف لنفس السبب.

حكام ال VAR: كان هناك تفاهم بين الحكم وغرفة الـVAR نتيجة لفهم وتطبيق القانون.