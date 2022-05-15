7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 14 / 5 /2022

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم السبت 14 / 5 /2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

الأهلي يتعادل مع وفاق سطيف 2/2 ويتأهل لنهائي أفريقيا.. فيديو

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد فى بطولة الدورى

أعلن اتحاد الكرة المصري حكام مباريات غدا، الأحد، فى الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث تقام 3 مباريات وهى الإسماعيلى وسيراميكا باستاد الإسماعيلية في الرابعة عصرا، فيما يواجه المقاولون نظيره إنبى فى السادسة والنصف مساءً باستاد المقاولون، فيما يلاقى بيراميدز نظيره فاركو في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم السبت 14 / 5 /2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد فى بطولة الدورى