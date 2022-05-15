شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الأهلي غدا لمناقشة أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا طارئًا عصر غدٍ، برئاسة محمود الخطيب، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم. وذلك لمناقشة ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد القرار غير العادل الذي صدر متأخرًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي المباراة النهائية فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر.

ويستعرض المجلس في اجتماعه كافة الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية. ويقوم باتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والفنية.

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

سجل للأهلي أحمد عبد القادر وتعادل لوفاق سطيف أحمد القندوسي قبل أن يضيف رياض بن عياد هدف أصحاب الأرض الثاني وأحرز محمد شريف هدف التعادل للأهلي، وبهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 6 / 2، حيث فاز في موقعة الذهاب برباعية نظيفة وتعادل في موقعة الإياب بالجزائر بنتيجة 2 / 2.