شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة الإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها غدا الأحد، ضمن الجولة 19 من بطولة الدوري.

ضمت قائمة الفريق 20 لاعباً، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن - مصعب البطاط

خط الوسط: بلال سعيداني - محمود نبيل - محمد توني - شريف دابو - محمد إبراهيم - وينفول كوبينا - إيفانز منساه - كوامي بونسو - مصطفى ميسي

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين - حمزة مجدي

ويحتل فريق سيراميكا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

ومن ناحية أخرى كثف صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، تدريبات فى "الجيم" التزاماً بالبرنامج التأهيلى الذى وضعه الجهاز الفني من أجل تجهيزه للمشاركة فى المباريات خصوصا بعد عودته من الإصابة.

وضع الجهاز الطبى بنادى سيراميكا برنامجا خاصا لصالح جمعة لاستعادة لياقته البدينة وتخسيس وزنه، بعدما غاب اللاعب لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس الأمر الذى جعل اللاعب يفقد حساسية المباريات.

وعقد أحمد سامى، المدير الفني لسيراميكا، جلسة مع طبيب الفريق ومخطط الأحمال لوضع برنامح خاص لصالح جمعة يستعيد به اللاعب لياقته البدنية ووزنه، حتى يتمكن من الدفع به ولو لدقائق معدودة في المباريات القادمة.