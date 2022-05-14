الصين تورط «الآسيوي» والحلول سعودية قطرية

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ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد القاري الفائز باستضافة كأس آسيا عام 2027 بين مارس وأبريل 2023 المقبلين خلال كونجرس الاتحاد الآسيوي، حيث تتنافس ملفات 4 دول على الاستضافة، وهي السعودية وقطر والهند وإيران.وأعلن الاتحاد الآسيوي أمس رسميا، اعتذار الصين عن استضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19.
وقال الاتحاد القاري إنه أخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كوفيد 19، والتي أدت إلى تنازل الصين عن حقوق الاستضافة، مضيفا أنه عمل عن قرب مع الاتحاد الصيني لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في الصين، خلال فترة الاستعداد، وتم قطع خطوات مهمة، بما في ذلك إطلاق شعار البطولة والكشف العام الماضي عن استكمال أعمال البناء في استاد شنغهاي باندونغ الجديد.
وأبدى الاتحاد الآسيوي تقديره للصين، لكنه وصف قرار انسحابها من الاستضافة بالصعب، وأضاف «القرار كان ضروريا من أجل المصالح المشتركة لكأس آسيا 2023، حيث سيكون لدى الاتحاد الآسيوي الوقت الكافي من أجل تقييم الموقف بخصوص استضافة كأس آسيا 2023».
وسيعمل الاتحاد الآسيوي على دعوة الاتحادات الأعضاء إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة متطلبات المرحلة بعد اعتذار الصين، واختيار مستضيف بديل جاهز في ظل عقد اتفاقيات وعقود مع أطراف أخرى من نقل تلفزيوني ورعاية وغيره.
واختار الاتحاد الآسيوي الصين في الخامس من يونيو 2019 للاستضافة خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية في باريس، حيث أبدت الصين بعدها جاهزية 10 مدن للاستضافة.
وقد ضمنت منتخبات الصين (المضيفة سابقا) والسعودية واليابان وقطر وسوريا وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، تأهلها إلى البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا، فيما من المقرر أن يكتمل عدد المنتخبات المتأهلة بعد اكتمال تصفيات الدور الثالث بين 8 و14 يونيو المقبل بنظام التجمع.
الحلول سعودية قطرية.. كيف؟
- ترفض السعودية الاستضافة بديلة للصين لإقامة البطولة صيفا ولتركيزها على استضافة نسخة 2027
- قطر تنافس السعودية على استضافة نسخة 2027 بجانب إيران والهند
- بات متاحا لقطر استضافة نسخة 2023 لاكتمال جاهزيتها بعد تنظيم كأس العالم 2022
- سيكون باب استضافة نسخة 2027 متاحا أكثر أمام السعودية مقارنة بالهند وإيران
- سيكون أمام الاتحاد القطري تأجيل البطولة لإقامتها في الشتاء حال اللجوء إلى قطر أو السعودية
نسخة 2023 لا تعرف الاستقرار
- سعت كوريا الجنوبية لاستضافة النسخة الـ18 المقبلة ثم تخلت عن الفكرة منتصف مايو الماضي
- أبدت تايلاند رغبتها في الاستضافة ثم انسحبت
- أعلنت إندونيسيا رغبتها في الاستضافة ثم انسحبت
- اختار الاتحاد الآسيوي الصين للاستضافة وجهزت ملاعبها
- عادت الصين لتعلن انسحابها من استضافة الحدث القاري
- يبحث الاتحاد الآسيوي حاليا عن بديل لاستضافة البطولة التي تبقى على انطلاقتها نحو 13 شهرا
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