أضرار تمديد دوري المحترفين أكبر من الفوائد

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وستختتم مباريات الدوري الذي تبقى منه 4 جولات بعد أن لعبت مباراتان فقط من الجولة الـ27 جمعت بين التعاون والباطن، والشباب والفيصلي، في 23 يونيو المقبل بدلا من التاريخ السابق، 29 مايو الحالي.وتقرر أن تلعب المواجهة الأهم والأبرز وهي الكلاسيكو بين الاتحاد الهلال في الجولة الـ 27 في 23 مايو الحالي بعد أن كان مقررا لإقامتها اليوم الأحد.
عقود اللاعبين
سيقود قرار التمديد، جميع الأندية لمراجعة عقودها مع اللاعبين والمدربين، فقد يكون من بينها من ينهي عقده قبل الموعد الجديد المحدد لنهاية الدوري، فيما ستكون الأندية التي تنتهي عقود لاعبيها الأجانب في نهاية يونيو، أكثر ارتياحا مقارنة بالتي ستنتهي تعاقداتها مع لاعبيها بنهاية مايو، حيث ستضطر إلى تعديل بموافقة الطرفين مع احتساب قيمة مالية إضافية مقابل التمديد.
وسيصبح من حق اللاعب التوقف عن اللعب وعدم المشاركة حال لم يوافق على تمديد عقده مع ناديه، إلا أن معظم عقود المحترفين تنتهي بنهاية الموسم، حيث اعتمدت رسميا وسجلت بتاريخ 30 يونيو 2022.
دوري طويل وإجازة قصيرة
بعد التمديد الأخير سينتهي الدوري في 23 يونيو 2022، فيما تنطلق النسخة الجديدة في 11 أغسطس 2022، أي أن إجازة اللاعبين والأجهزة الفنية ستكون نحو 48 يوما فقط قبل بداية الركض في الموسم الجديد، علما أن الفرق ستبدأ استعداداتها للدوري من خلال معسكرات داخلية وخارجية قبل فترة كافية على انطلاقة الدوري مما يجعل إجازة اللاعبين نحو 3 أسابيع فقط حال لم يتم تأخير موعد انطلاقة الدوري.
الدوليون أكثر إرهاقا
سيتعرض اللاعبون الدوليون خاصة الذين تنتظر فرقهم مباريات حاسمة في الدوري، إلى ضغط متواصل من حيث خوض المباريات خلال الفترة المقبلة.
وخلال أواخر مايو، تكتمل مباريات الجولة الـ27، كما تلعب الجولة الـ28 كاملة وهما الجولتان اللتان تشهدان تنافسا قويا على صعيد تحديد هوية البطل وكذلك تحديد الفرق الثلاثة الهابطة لدوري الدرجة الأولى.
وعقب نهاية الجولتين الـ27 والـ28، ينتظم اللاعبون الدوليون مع المنتخب في معسكر خارجي في إسبانيا لمدة 10 أيام استثمارا لأيام فيفا بدءا من 31 مايو وحتى التاسع من يونيو، يخوض خلاله مباراتين وديتين قويتين أمام كولومبيا وفنزويلا، ثم يعودون إلى استئناف مباريات الجولتين الأخيرتين بدءا من 18 يونيو.
إيجابيات قرار التمديد:
- استعادة بعض الفرق لاعبيهم المبتعدين بسبب الإصابة
- تمتع الفرق التي تعرضت إلى ضغط متواصل (الهلال) براحة لالتقاط الأنفاس
- إعادة المدربين حساباتهم وترتيب أوراقهم قبل جولات الحسم
- استفادة الهلال من القرار في دخول نهائي كأس الملك أمام الفيحاء بعيدا عن آثار الكلاسيكو أمام الاتحاد بعد تأجيله
- الترتيب للانتقالات الداخلية بهدوء
سلبيات قرار التمديد:
- إرباك عملية حجوزات الطيران و عقود إسكان اللاعبين المحترفين و الأجهزة الفنية و الطبية
- تقليص الإجازات السنوية للاعبين و كافة الأطقم
- تشتت الإدارة بين خوض الجولات المتبقية و الإعداد للموسم الجديد
- التأخير في حسم الصفقات الخاصة بفترة الانتقالات الصيفية
- التعديل في مقار و أماكن المعسكرات الخارجية
- زيادة أعباء مالية على الأندية حال حاجتها لتمديد بعض العقود
- زيادة ارتفاع درجة الحرارة و الرطوبة في بعض المدن
- الوقت الطويل بين إقامة الجولتين الأخيرتين , حيث يمتد إلى 3 أسابيع
- الضغط على الجهات المسؤولة عن صيانة الملاعب
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