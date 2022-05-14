ليفاندوفسكي يخطر بايرن برحيله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفصح المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ صالح حميديتش رغبة نجم هجوم الفريق روبرت ليفاندوفسكي في الرحيل عن النادي.

وقبل مباراة بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني، قال حميديتش لمحطة «سكاي» الرياضية أمس «تحدثت مع ليفا وأخبرني في المحادثة أنه لا يرغب في قبول عرضنا لتمديد العقد وأنه يفضل الرحيل عن النادي».

وأضاف حميديتش «إن البولندي الدولي الحاصل على جائزة أحسن لاعب في العالم قال له إنه يود أن يفعل شيئا آخر».