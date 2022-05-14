ليفاندوفسكي يخطر بايرن برحيله

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وقبل مباراة بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني، قال حميديتش لمحطة «سكاي» الرياضية أمس «تحدثت مع ليفا وأخبرني في المحادثة أنه لا يرغب في قبول عرضنا لتمديد العقد وأنه يفضل الرحيل عن النادي».وأضاف حميديتش «إن البولندي الدولي الحاصل على جائزة أحسن لاعب في العالم قال له إنه يود أن يفعل شيئا آخر».
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