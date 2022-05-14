تشافي: عمر اللاعب مجرد رقم

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وأوضح تشافي أنه لم ينه المحادثات مع مسؤولي النادي بشأن الصفقات المحتملة، ولم يتحدث مع اللاعبين الحاليين بالفريق بشأن خططهم للمستقبل.وتردد أن ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني يتطلع للانتقال إلى برشلونة، في الوقت الذي لم يستبعد فيه تشافي إمكانية رحيل فرانكي دي يونج، حيث يحظى باهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي أمس «ظروف النادي هي التي تحكم، ألعب دورا مهما في عملية اتخاذ القرار، لكن الوضع الاقتصادي هو الفيصل».
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