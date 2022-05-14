شكرا لقرائتكم خبر تشافي: عمر اللاعب مجرد رقم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لنادي برشلونة تشافي هرنانديز، أنه لا يوجد حاجز للعمر ضمن مساعي فريقه لإعادة البناء، في ظل زيادة الحديث عن اقتراب النادي الكتالوني من ضم القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر (33 عاما).

وأوضح تشافي أنه لم ينه المحادثات مع مسؤولي النادي بشأن الصفقات المحتملة، ولم يتحدث مع اللاعبين الحاليين بالفريق بشأن خططهم للمستقبل.

وتردد أن ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني يتطلع للانتقال إلى برشلونة، في الوقت الذي لم يستبعد فيه تشافي إمكانية رحيل فرانكي دي يونج، حيث يحظى باهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي أمس «ظروف النادي هي التي تحكم، ألعب دورا مهما في عملية اتخاذ القرار، لكن الوضع الاقتصادي هو الفيصل».