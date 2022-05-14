انطلاق دورة صقل المحاضرين

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ويستهدف برنامج تدريب معلمي التربية البدنية نحو 2500 معلم في جميع أنحاء المملكة في مرحلة تمتد لـ24 شهرا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول دورة إعداد وصقل المحاضرين المحليين تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة اليد وتستمر 10 أيام في المنطقة الشرقية، وتستهدف أكثر من 10 محاضرين سعوديين لإعدادهم وصقلهم ليكونوا محاضرين متمكنين لتقديم دورات تأهيلية لمعلمي التربية البدنية في المدارس، وذلك بالتعاون مع إدارة الاتحاد المدرسي.ويستهدف برنامج تدريب معلمي التربية البدنية نحو 2500 معلم في جميع أنحاء المملكة في مرحلة تمتد لـ24 شهرا.

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