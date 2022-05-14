كلوب: إصابة محمد صلاح هي أسوأ من فان دايك

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن حجم إصابة محمد صلاح لاعب الفريق، خلال مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أمام تشيلسي، التي انتهت بتتويج الريدز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

كلوب يتحدث عن حجم إصابة محمد صلاح

وبسؤاله عن حجم إصابة محمد صلاح، أكد كلوب في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء أن إصابة صلاح أسوأ قليلًا من إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق، موضحًا أن فان دايك شعر بمشاكل بسطية خلال 120 دقيقة.

وقال كلوب إن اللاعب يشعر ببعض الآلام، إلا أنه منزعج منها وسيبدو على ما يرام قريبًا، موضحًا أنها أكبر قليلًا من فان دايك.

وأضاف مدرب ليفربول في تصريحاته قائلًا: «صلاح جاء لي وقال أنه يمكننه الاستمرار، لكني رأيت أن يتم سحبه من الملعب، كان علي اتخاذ القرار، وهو ما حدث، وتم خروجه من الملعب.

وعن إصابة فان دايك، قال كلوب: «أعتقد أن فان دايك بخير، لكنه عضلاته أصيبت ببعض الجروح خلال المباراة».

إصابة محمد صلاح في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وسقط محمد صلاح على الأرض في الدقيقة 31 من مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليخرج من الملعب، ويجري استبداله بالبرتغالي دييجو جوتا، لتثير الشكوك حول مصيره في اللحاق بمباراة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز على تشيلسي في لقاء نهائي البطولة، في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب ويمبلي، بضربات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليستعيد الفريق اللقب الغائب عن خزائن الريدز منذ عام 2006، ليستعيد اللقب بعد 16 عامًا.