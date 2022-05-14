بث مباشر.. الأهلي ووفاق سطيف في إياب نصف نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في القاهرة قد انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لاشيء.

وسيبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

فيما جاء تشكيل وفاق سطيف الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: سفيان خدايرية.

الدفاع: حسين لاريبي – محمد ختير زيتي – عبد الكريم نيمديل – هواري فرحاني.

الوسط: عبد القادر بوطيش – أحمد كندوسي – أكرم جحنيط.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد.

يشار إلى أن الفائز من مباراة الأهلي ووفاق سطيف سيواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المواجهة المقرر إقامتها في الـ 30 من مايو الجاري على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء.