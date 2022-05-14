شكرا لقرائتكم خبر عن غدا تكريم منتخبات اليد بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقام غدا الأحد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة حفل تكريم للمنتخبات الوطنية المصرية، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، برئاسة محمد الأمين والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

وسيتم تكريم المنتخب الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية الحاصل على لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية والتأهل لبطولة العالم والتى تستضيفها اليونان فى الفترة من 21 إلى 26 يونيه 2022.

كما سيتم تكريم المنتخب الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 الحاصل على المركز الثانى والميدالية الفضية ببطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد والتى أقيمت فى تركيا فى الفترة من 20 إلى 27 فبراير 2022.

وسيتم تكريم المنتخب الوطنى المصرى للشابات الحاصل على المركز الثانى والميدالية الفضية ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ28 للشابات لكرة اليد والتى أقيمت فى غينيا فى الفترة من 17 إلى 26 فبراير 2022 والتأهل لبطولة العالم للشابات لكرة اليد المقرر إقامتها فى سلوفينيا فى الفترة من 22 يونيه إلى 3 يوليه 2022.

وتكريم المنتخب الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 الحاصل على لقب بطولة أفريقيا فى نسختها ال17 للناشئات لكرة اليد والتى أقيمت فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير إلى 6 مارس 2022 والتأهل لبطولة العالم للناشئات لكرة اليد المقرر إقامتها فى مقدونيا فى الفترة من 30 يوليو إلى 10 اغسطس 2022.