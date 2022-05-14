شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يكثف تدريباته فى "الجيم" لإنقاص وزنه واستعادة فورمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، تدريبات فى "الجيم" التزاماً بالبرنامج التأهيلى الذى وضعه الجهاز الفني من أجل تجهيزه للمشاركة فى المباريات خصوصا بعد عودته من الإصابة.

وضع الجهاز الطبى بنادى سيراميكا برنامجا خاصا لصالح جمعة لاستعادة لياقته البدينة وتخسيس وزنه، بعدما غاب اللاعب لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس الأمر الذى جعل اللاعب يفقد حساسية المباريات.

وعقد أحمد سامى المدير الفني لسيراميكا جلسة مع طبيب الفريق ومخطط الأحمال لوضع برنامح خاص لصالح جمعة يستعيد به اللاعب لياقته البدنية ووزنه، حتى يتمكن من الدفع به ولو لدقائق معدودة في المباريات القادمة.

من ناحية أخرى، يدرس أحمد سامى، لائحة فريقه من أجل الوقوف على الشكل النهائي لها بعد إضافة تعديلات، بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات ببطولة الدوري، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف سيراميكا.

ويعكف سامى على دراسة جميع بنود اللائحة التى تنظم كافة الأمور الخاصة بالفريق، سواء العقوبات أو المكافآت، تمهيداً لاستغلالها بشكل إيجابى وكسلاح قوى يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات، حيث يرغب سامى في وضع توليفة النجاح في التحدي الجديد مع سيراميكا من أجل عودة النتائج الطيبة للفريق.

وعبر أحمد سامي،عن سعادته بخوض تجربته الجديدة في قيادة الفريق، مشيرًا إلى أنه لمس من اللاعبين حالة من الاستنفار والرغبة في تحقيق أهداف وطموحات الإدارة، موضحا أن نادي سيراميكا يملك منظومة توفر كل مقومات النجاح، من خلال دعم مجلس الإدارة.