شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المحلة يدرس لاعبى إيسترن كومبانى قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، جهازه المعاون بوضع تقرير عن نقاط القوة والضعف في فريق إيسترن كومبانى قبل مواجهة الفريقين في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقرر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده منح الفرصة لجميع اللاعبين البدلاء فى المباريات، والوقوف على مستواهم فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره إيسترن كومبانى ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد المحلة، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 5 مباريات.