شكرا لقرائتكم خبر عن رياض بن عياد يضيف الهدف الثانى لوفاق سطيف فى مرمى الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل رياض بن عياد لاعب وفاق سطيف الهدف الثانى لفريقه فى شباك الأهلى بالدقيقة 61 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ودخل الأهلى المباراة بالتشكيل التالى:حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول،خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر،خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على دكة بدلاء كل من: رامي ربيعة ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.

بينما بدأ وفاق سطيف المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: سفيان خدايرية،الدفاع: حسين لاريبي – محمد ختير زيتي – عبد الكريم نيمديل – هواري فرحاني،الوسط: عبد القادر بوطيش – أحمد كندوسي – أكرم جحنيط،الهجوم: عبد الرحيم دغموم – عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي ووفاق سطيف سيواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهبا بين الفريقين انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.