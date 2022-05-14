شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة المصري حكام مباريات غدا، الأحد، فى الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث تقام 3 مباريات وهى الإسماعيلى وسيراميكا باستاد الإسماعيلية في الرابعة عصرا، فيما يواجه المقاولون نظيره إنبى فى السادسة والنصف مساءً باستاد المقاولون، فيما يلاقى بيراميدز نظيره فاركو في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

ويدير محمد عادل مباراة الإسماعيلى وسيراميكا ويعاونه كل من هانى خيرى ومحمد عزازى وإبراهيم محمد ، فيم سيتواجد السيد شعبان كحكم فيديو ويعاونه هشان الدسوقى.



سيراميكا

وسيتولى عبد العزيز السيد الإدارة التحكيمية لمباراة إنبى والمقاولون ويعاونه خالد السيد وأحمد شاهين وأسامة إسماعيل، وحكم رابع أسامة إسماعيل، وفي غرفة الفيديو محمود بسيونى ويعاونه إبراهيم محجوب.



إنبى

ويدير نادر قمر الدولة مباراة بيراميدز وفاركو كحكم ساحة ويعاونه شهاب راشد وشريف عبد الله ومحمد إبراهيم الدسوقى، وفي غرفة الفيديو محمود دسوقى ويعاونه محمد علاء عاشم.