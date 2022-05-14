شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد المهدى سليمان وتراورى من قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه لمباراة فاركو المقبلة، حيث يحل فاركو ضيفا على بيراميدز فى التاسعة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي، في الجولة 19 من مسابقة الدوري الممتاز.





وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف

واختتم الفريق تدريباته مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، قبل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة الهامة.

وشهدت قائمة بيراميدز استبعاد كلاً من المهدي سليمان وايرك تراورى من مواجهة فاركو.