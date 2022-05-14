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قندوسي يسجل هدف التعادل لوفاق سطيف فى شباك الأهلى.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد قندوسى لاعب وفاق سطيف هدف التعادل لفريقه فى شباك الأهلى بالدقيقة "45+1" من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

 

ودخل الأهلى المباراة بالتشكيل التالى:حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول،خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر،خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على دكة بدلاء كل من: رامي ربيعة ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.

بينما بدأ وفاق سطيف المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: سفيان خدايرية،الدفاع: حسين لاريبي – محمد ختير زيتي – عبد الكريم نيمديل – هواري فرحاني،الوسط: عبد القادر بوطيش – أحمد كندوسي – أكرم جحنيط،الهجوم: عبد الرحيم دغموم – عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي ووفاق سطيف سيواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهبا بين الفريقين انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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