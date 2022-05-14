شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 14 / 5 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 14 / 5 /2022، العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها الكشف عن حقيقة ما تردد فى الوقت الحالى حول تقديم إدارة القلعة البيضاء عرضًا جديدًا للمغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول، من أجل تجديد تعاقده لمدة 6 أشهر فقط.

تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف.. عبد المنعم أساسيا وتاو يقود الهجوم

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة الإياب فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو.

عبد المنصف على بُعد مباراة واحدة من معادلة رقم الحضرى التاريخى

بات محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، على بُعد مباراة واحدة من معادلة رقم الحارس الأسطوري للكرة المصرية عصام الحضرى، حيث يؤكد دخول "أوسة" في التشكيل الأساسي لمباراة فريقه المقبلة أمام فيوتشر بالدوري.