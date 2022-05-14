أحمد عبد القادر يسجل ثاني أهدافه مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد عبد القادر فى تسجيل ثاني أهدافه مع الأهلي بدوري ابطال أفريقيا خلال مباراة الأهلي ووفاق سطيف التى تجمع الفريقين حاليا فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان عبد القادر سجل هدفه الأول مع الأهلي بدوري الأبطال خلال مباراة فريقه مع الهلال السوداني بدور المجموعات.

ودخل الأهلى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول،خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر،خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على دكة بدلاء كل من: رامي ربيعة ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.

بينما بدأ وفاق سطيف المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: سفيان خدايرية،الدفاع: حسين لاريبي – محمد ختير زيتي – عبد الكريم نيمديل – هواري فرحاني،الوسط: عبد القادر بوطيش – أحمد كندوسي – أكرم جحنيط،الهجوم: عبد الرحيم دغموم – عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي ووفاق سطيف سيواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهبا بين الفريقين انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.