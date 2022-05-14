شكرا لقرائتكم خبر عن سندس حشانة محترفة يد الأهلى تعلن انتهاء تجربة احترافها فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت التونسية سندس حشانة لاعبة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى انتهاء تجربة احترافها فى القلعة الحمراء، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتبت حشانة عبر صفحتها كالتالى: "لكل بداية نهاية.. اليوم انتهت تجربتي مع نادي القرن الكبير.. الحمد لله على فرصة ارتداء قميص نادي الأهلي والدفاع على ألوانه وشرف كبير أن أكون أول محترفة في النادى".

وأضافت: "شكرااا جماهير نادي الأهلي الوفية.. شكرااا لدعمكم .. شكرا لما وجدته منكم من حب وتقدير شكرااا لكل اللاعبات الذين قضيت معهم ايام لا تنسى ولا انسى ان اشكر كذلك كل من الإطار الفني والإداري والطبي وأتمنى التوفيق لنادي الأهلي في المرحلة المقبلة وأن يتوج بكل الألقاب الممكنة".