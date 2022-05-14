ليفربول يكرّس عقدة النهائي على تشيلسي ويتوّج بكأس الاتحاد الإنجليزي

المنامة - ياسر ابراهيم - كرّس ليفربول عقدة المباراة النهائية على تشيلسي بعدما انتصر عليه مجدداً ليحصد لقب كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وبعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، تمكن ليفربول من حسم المواجهة بركلات الترجيح 6-5.

وهذا النهائي الثالث توالياً الذي يخسره تشيلسي في البطولة بعد أن خسر أمام ليستر سيتي الموسم الماضي وأمام أرسنال الموسم الذي سبقه، كما خسر تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية هذا الموسم أمام ليفربول تحديداً بركلات الترجيح 11-10.

وشهدت المباراة في شوطها الأول خروج النجم المصري محمد صلاح (د33) بسبب الإصابة قبل قرابة أسبوعين من نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني.

ولعب السنغالي مندي دوراً محورياً في الحفاظ على آمال تشيلسي عندما تصدى لركلة مواطنه مانيه الخامسة الحاسمة معوضاً إضاعة أزبلكويتا لركلة الترجيح الثانية، لكن مونت أضاع الركلة السابعة بينما نجح اليوناني تسيميكاس في التنفيذ ليهدي الريدز اللقب.

ورفع ليفربول رصيده إلى 8 ألقاب في كأس الاتحاد الإنكليزي بالتساوي مع تشيلسي وتوتنهام وخلف مانشستر يونايتد 12 وأرسنال 14.

وهذه المرة الأولى التي يتوّج بها ليفربول باللقب منذ 2006، علماً أنّه خسر نهائي 2011-2012 أمام تشيلسي.

(بي إن سبورت)