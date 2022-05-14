للمرة الثامنة في تاريخه.. ليفربول يتوّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج فريق ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على فريق تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 5، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وشهدت المباراة تفوقاً واضحاً لليفربول خلال مجريات اللعب، حيث وضح التنوع الهجومي من الأطراف والعمق ما ساهم فى ظهور الريدز بشكل أفضل.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سيطر تشيلسي على مجريات اللعب، حيث سنحت له العديد من الفرص إلا أن "البلوز" كانت تنقصه اللمسة الأخيرة لإنهاء الهجمات.

وبهذا الفوز، يحقق ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، ليتساوى مع تشيلسي الذي يملك نفس العدد من الألقاب.

وتعد مواجهة اليوم تكرارا لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين الفريقين، والتي فاز بها ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

إصابة محمد صلاح

وفي الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، خرج محمد صلاح من أرضية الملعب، بينما كانت إصابته أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف في الدقيقة ذاتها، لكن يبدو أنه لا توجد خطورة بشأن غيابه عن نهائي 2022.

والتقطت عدسات المصورين صلاح وهو ينظر بغضب للمدافع الألماني أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، الذي تسبب في إصابته وخروجه من الملعب.

وكشفت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عن تفاصيل إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقالت الشبكة التليفزيونية إن تبديل محمد صلاح عقب إصابته في الشوط الأول من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي كان إجراء احترازياً ولا يعاني من إصابة خطيرة.

وأضافت الشبكة أن صلاح يعاني من ألم في الفخذ، مشير إلى أن استبدال دييجو جوتا به، كان إجراء احترازياً حتى لا تتفاقم الإصابة التي تأتي قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس.

ويقول الصحفي ديفيد مادوك من ”ميرور“ الإنجليزية، إن صلاح كان يرغب في البقاء في المباراة لكن الطبيب المعالج لليفربول رفض.

وأضاف مادوك: ”إصابة في الفخذ على ما يبدو، علينا أن نتساءل إن كان دخل المباراة وهو يعاني منها بالنظر لبدايته المترددة في اللقاء“.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، تياجو ألكانتارا، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

فيما بدأ تشيلسي المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: تشالوبا، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، ريس جيمس.

خط الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو، ألونسو.

خط الهجوم: ماسون مونت، لوكاكو، بوليسيتش.