ليست خطيرة .. تفاصيل إصابة محمد صلاح في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - أزاحت تقارير صحفية بريطانية الستار عن تفاصيل الإصابة التى تعرض لها محمد صلاح خلال مباراة ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022، على ملعب "ويمبلي" اليوم السبت.

وأكدت شبكة «أنفيلد ووتش» أن محمد صلاح تعرض للإصابة فى العضلة الضامة جاءت على مستوى التهاب في الفخذ، ولكنها ليست إصابة خطيرة وخروجه كان احترازيا لعدم تفاقمها، خلال مباراة تشيلسي ضد ليفربول.

وأكد ديفيد مادوك، مراسل صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، رغبة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول فى استكمال مباراة فريقه أمام تشيلسي رغم الإصابة التى تعرض لها فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء، موضحا أن محمد صلاح طلب من الطاقم الطبي لفريق ليفربول البقاء فى الملعب إلا أن طلبه قوبل بالرفض حرصاً على سلامته.

وتلقى ليفربول ضربة موجعة في الشوط الأول من المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام تشلسي على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن بسبب إصابة في العضلة المقربة، وذلك قبل أسبوعين من المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال ضد ريال مدريد الإسباني في باريس.

وسقط صلاح على أرضية الملعب في الدقيقة 30 بسبب إصابة في العضلة المقربة اليسرى فتدخل الجهاز الطبي لإسعافه دون جدوى قبل أن يترك "الفرعون" الملعب مستاءاً فدخل البرتغالي ديوجو جوتا مكانه (33).

وتعتبر الإصابة ضربة قاسية للفريق الانجليزي والمهاجم صلاح قبل المباراة النهائية للمسابقة القارية الأم في 30 مايو الحالي، لأن الدولي المصري يمني النفس بخوض المواجهة الثأرية أمام النادي الملكي بعدما كان تعرض للإصابة في كتفه في نهائي نسخة 2018.

وكان صلاح كشف بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري الأبطال على حساب فياريال الإسباني، أنه يرغب بمواجهة مواطن الأخير ريال مدريد لتعويض خسارة نسخة 2018 عندما أسقطه المدافع سيرجيو راموس أرضاً، ما حرمه إكمال المباراة التي خسرها ليفربول 1-3 وبالتالي خوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بشكل طبيعي.

وغرد صلاح عقب تأهل الملكي إلى النهائي على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي قائلا على تويتر "لدينا حساب يجب تصفيته".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منافسه تشيلسي، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويملك تشيلسي 8 ألقاب في تلك المسابقة كان آخرها في 2018، بينما توج ليفربول باللقب 7 مرات من قبل آخرها عام 2006.

وتواجه الفريقان 3 مرات هذا الموسم انتهت جميعها بالتعادل، حيث جاءت البداية (1-1) في الدوري على ملعب أنفيلد، ومن ثم (2-2) في الدور الثاني بستامفورد بريدج.

كما تعادلا سلبيًا في نهائي كأس رابطة المحترفين، قبل أن يفوز ليفربول بركلات الترجيح (11- 10).

وجاء تشكيل تشيلسي ضد ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: تشالوبا، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، ريس جيمس.

خط الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو، ألونسو.

خط الهجوم: ماسون مونت، لوكاكو، بوليسيك.

وفيما يلي تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد- إبراهيما كوناتي- فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - تياجو ألكنتارا- نابي كيتا.

خط الهجوم: لويس دياز- محمد صلاح - ساديو ماني.

كان تشيلسي حسم تأهله لنهائى كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

بينما تأهل محمد صلاح ورفاقه على حساب منافسه مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويملك تشيلسي في رصيده 8 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزى ليحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجا باللقب على مدار التاريخ، متساويا مع توتنهام هوتسبير، ويستهدف حصد اللقب التاسع في تاريخه على حساب ليفربول اليوم.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في القائمة بعدما فاز الريدز بلقب كأس إنجلترا 7 مرات في تاريخه جاء أخرها في نسخة 2006، متساويا مع فريق أستون فيلا الذى حصد هو الأخر 7 ألقاب، ويستهدف حصد اللقب الثامن أمام تشيلسي اليوم.

تعد مواجهة اليوم تكرارًا لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين الفريقين، والتي فاز بها ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.