«بي إن سبورت» تكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عن تفاصيل إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقالت الشبكة التليفزيونية إن تبديل محمد صلاح عقب إصابته في الشوط الأول من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي كان إجراء احترازياً ولا يعاني من إصابة خطيرة.

وأضافت الشبكة أن صلاح يعاني من ألم في الفخذ، مشير إلى أن استبدال دييجو جوتا به، كان إجراء احترازياً حتى لا تتفاقم الإصابة التي تأتي قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس.

والتقطت عدسات المصورين صلاح وهو ينظر بغضب للمدافع الألماني أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، الذي تسبب في إصابته وخروجه من الملعب.

وكان صلاح قد خرج من الملعب في الدقيقة 33 من زمن المباراة، بينما كانت إصابته أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف في الدقيقة 33، لكن يبدو أنه لا توجد خطورة بشأن غيابه عن نهائي 2022.

ويقول الصحفي ديفيد مادوك من ”ميرور“ الإنجليزية، إن صلاح كان يرغب في البقاء في المباراة لكن الطبيب المعالج لليفربول رفض.

وأضاف مادوك: ”إصابة في الفخذ على ما يبدو، علينا أن نتساءل إن كان دخل المباراة وهو يعاني منها بالنظر لبدايته المترددة في اللقاء“.