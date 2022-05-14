عبدالمنعم أساسياً وتاو يقود الهجوم.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف في إياب نصف نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -
أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مباراة الإياب في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب 5 يوليو.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: بيرسي تاو.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام وفاق سطيف الليلة وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز برباعية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على ملعب الأهلي والسلام بالقاهرة.