عبدالمنعم أساسياً وتاو يقود الهجوم.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف في إياب نصف نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مباراة الإياب في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب 5 يوليو.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام وفاق سطيف الليلة وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز برباعية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على ملعب الأهلي والسلام بالقاهرة.