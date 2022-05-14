شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يلتقي المقاولون العرب في مواجهة متكافئة بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق المقاولون العرب نظيره إنبى المنتشى بالفوز على الزمالك في المباراة الأخيرة التي خاضها بالدوري، وتُلعب المباراة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في تمام السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة بالدوري هذا الموسم.

يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز الـ14 في الدوري العام برصيد 17 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا مثلها، وأحرز لاعبو المقاولون 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 هدفًا.

بينما يدخل الفريق البترولي اللقاء في المركز الثامن على جدول الترتيب، بعدما خاض 17 مواجهة فاز خمس مرات وعادل في ثماني مواجهات وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكهم نفس العدد من الأهداف.

المقاولون لم يُهزم في آخر ثلاث مباريات تحت القيادة الفنية لمحمد عودة حيث تعادل مع الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني وفاز على المصري البورسعيدي، لكن وضعية الفريق على جدول الترتيب تثير علامات الاستفهام هذا الموسم، ويطمح للعودة مجددا لسكة الانتصارات، حيث لم يحقق سوى انتصارين في آخر 10 مباريات.

إنبى يقدم مستويات متذبذبة بعض الشيء هذا الموسم فقد حقق ثلاثة انتصارات فقط منذ بداية المسابقة، لكن هذه الانتصارات جاءت على حساب فرق كبيرة، مثل الاتحاد السكندري والإسماعيلي والزمالك، بينما كانت آخر هزيمة يتلقاها منذ 6 جولات أمام إيسترن كومباني.