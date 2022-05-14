شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى وسيراميكا.. 3 متشابهات فى ظروف الفريقين قبل مواجهتهما غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتشابه الظروف بين فريقي سيراميكا والإسماعيلي قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدا الأحد على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتتعدد ظروف الفريقين قبل مواجهة الغد، حيث تعتبر المباراة المنتظرة هي ثاني مواجهة للمدربين الجديدين حمزة الجمل في الإسماعيلي وأحمد سامي في سيراميكا.

التشابه الثاني أن الفريقين حققا الفوز بثلاثة مقابل هدفين في المباراة الماضية، والتي شهدت الظهور الأول لمدربيهما، حيث فاز سيراميكا على الجولة 3/2 وبنفس النتيجة فاز الإسماعيلي على المصري.

التشابه الآخر هو تبادل الهزائم والتعادلات للفريقين معا، حيث تعادل الإسماعيلي في 5 مباريات وتعادل في 9 مواجهات، بينما تعادل سيراميكا في 9 لقاءات وتلقى 5 هزائم.

الإسماعيلي يدخل المباراة، بعدما وصل إلى النقطة 14، ولكن ما زال في المركز السادس عشر بمناطق الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن لعب 17 مباراة، فاز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات، بينما خسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.