شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دكة بدلاء الأهلي ضد وفاق سطيف.. السولية خارج القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دكة بدلاء الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا غياب عمرو السولية الذي تواجد خارج القائمة.

ويجلس على دكة بدلاء كل من: رامي ربيعة ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل الأهلي ضد وفاق سطيف كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر في خط الوسط، وبيرسي تاو في خط الهجوم.

فيما جاء تشكيل وفاق سطيف ضد الأهلي كالتالي: سفيان خذايرية في حراسة المرمى، محمد زيتي – عبد الكريم نمديل - هواري فرحاني – حسيني لعريبي في الدفاع، عبد القادر بوتيش - أكرم جحنيط – عبد الرحيم دغموم - أحمد قندوسي في الوسط، عبد المؤمن جابو - رياض بن عياد في الهجوم.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزائر في الثانية صباح غدٍ الأحد على متن طائرة خاصة؛ للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائري والتي تقام في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتتحرك بعثة الأهلي من ملعب 5 يوليو الذي يستضيف اللقاء إلى مطار الجزائر عقب انتهاء المباراة مُباشرة، لتبدأ رحلة العودة للقاهرة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فواد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأٔليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.