شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فتوح وبن شرقي لتدريبات الزمالك.. وتأهيل شيكابالا وزيزو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد فتوح وأشرف بن شرقي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم، السبت، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة، وذلك بعد انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي والبدنى الخاص بهما.

ووضع الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا خاصا للاعبين لتجهيزهما بالشكل الأمثل.

ولم يشارك أحمد فتوح وأشرف بن شرقي فى التدريبات الجماعية أمس، قبل أن ينتظم الثنائي اليوم بشكل طبيعي فى جميع فقرات المران.

وخاض محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم، ثلاثي حراسة مرمى الفريق، فقرة تدريبات فنية خاصة تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس بالفريق، وركز طاهر على تدريب ثلاثي حراسة المرمى على بعض الأمور الخاصة بسرعة رد الفعل باستخدام حاجز أمام المرمى.

كما واصل محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له، على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة.

وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.



امام عاشور



ايمن حفني



بن شرقي



حازم امام والونش



روقا



زيزو وامام عاشور



سيسيه



سيف فاروق جعفر



عبد الله جمعة



فيريرا



محمد عبد الغني



محمد عواد

وفي نفس الوقت واصل طارق حامد لاعب الوسط البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

يأتي ذلك ظل غياب طارق حامد عن المشاركة مع الفريق خلال المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ولم يشارك اللاعب في المران الجماعي للفريق لتجهيزة للفترة المقبلة .

فيما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة فنية خاصة بالعرضيات خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة.

وخاض اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد، وتم التركيز خلالها على تدريب اللاعبين على التنفيذ الجيد للعرضيات بالإضافة إلى اتقان اللاعبين المتواجدين داخل منطقة الجزاء للتعامل معها وترجمتها إلى أهداف.

وشارك في هذة الفقرة جميع اللاعبين من خلال تقسيمهم إلى مجموعات تقوم بخوض هذه التدريبات بالتناوب.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة.

ووجه المدير الفني رسائل مهمة للاعبين وطالبهم بضرورة العودة للانتصارات مره أخرى، وعدم التفريط في أي نقاط خلال المرحلة المقبلة بداية من لقاء طلائع الجيش المقبل.

وأكد فيريرا للاعبين ثقته فى قدرات جميع العناصر المتواجدة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، وتحدث المدير الفنى مع اللاعبين في بعض الأمور الفنية، لتطبيقها في مران اليوم.

وأدى لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم، واستمرت الفقرة البدنية لمدة نصف ساعة تقريباً تحت قيادة أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة فيريرا برفع الحمل البدني للاعبين خلال الفقرة البدنية، من خلال أداء تدريبات باستخدام الحواجز لمدة 20 دقيقة، بالإضافة إلى شق تأهيلي باستخدام الكرة لمدة 10 دقائق من خلال التمرير من لمسة واحدة في مساحة صغير.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.