شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجواء ملعب 5 يوليه قبل انطلاق مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد استاد 5 يوليه، الذى يستضيف مباراة الأهلي ووفاق سطيف، المحدد لها التاسعة مساء اليوم فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حالة من الهدوء والحضور الجماهيرى الضعيف لمؤازرة بطل الجزائر فى مباراة العودة بعد الخسارة من المارد الأحمر برباعية نظيفة فى مباراة الذهاب بالقاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي ضد وفاق سطيف كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر في خط الوسط، وبيرسي تاو في خط الهجوم.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، الجزائر في الثانية صباح غدٍ الأحد على متن طائرة خاصة؛ للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائري والتي تقام في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتتحرك بعثة الأهلي من ملعب 5 يوليو الذي يستضيف اللقاء إلى مطار الجزائر عقب انتهاء المباراة مُباشرة لتبدأ رحلة العودة للقاهرة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فواد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأٔليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.



الجماهير الجزائرية في استاد 5 يوليو (1)



الجماهير الجزائرية في استاد 5 يوليو (2)



الجماهير الجزائرية في استاد 5 يوليو (3)



الجماهير الجزائرية في استاد 5 يوليو (4)



الجماهير الجزائرية في استاد 5 يوليو (5)



الجماهير الجزائرية في استاد 5 يوليو (6)



الجماهير الجزائرية في استاد 5 يوليو (7)



الجماهير الجزائرية في استاد 5 يوليو (8)



الجماهير الجزائرية في استاد 5 يوليو (9)



الجماهير الجزائرية في استاد 5 يوليو (10)