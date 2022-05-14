شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مقارنة بالأرقام بين الأهلي ووفاق سطيف بدوري الأبطال قبل موقعة 5 جويلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره فاق سطيف الجزائرى في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

ونستعرض مشوار الأهلي وواق سطيف في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي من ضربة البداية بالنسخة الجارية وحتى إياب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، الجزائر في الثانية صباح غدٍ الأحد على متن طائرة خاصة؛ للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائري والتي تقام في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتتحرك بعثة الأهلي من ملعب 5 يوليو الذي يستضيف اللقاء إلى مطار الجزائر عقب انتهاء المباراة مُباشرة لتبدأ رحلة العودة للقاهرة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فواد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأٔليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.