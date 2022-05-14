شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعلن قائمة إنبى لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، قائمة الفريق البترولى استعداداً لمواجهة المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاءت القائمة كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جاد،عبد العزيز البلعوطى وعبد الرحمن سمير

خط الدفاع: إبراهيم يحيى،محمد إسماعيل،خالد رضا، فتحى السيد،محمد حامد،على فوزى،مصطفى جمال ومصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك،مصطفى شلبى،عمرعدلى،مؤمن راضى، صلاح ريكو،هشام عادل،محمد شريف وزياد كمال.

خط الهجوم: جون إيبوكا، دينو بيتر وعبد الرحمن عماد.

وكان فريق إنبى فجر مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى، ليتوقف رصيد الفريق الأبيض عند 41 نقطة وما زال فى المركز الأول بالدورى، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة وما زال فى المركز العاشر.

تقدم على فوزى لإنبى في الدقيقة 38 من خطأ فادح لحارس الزمالك محمد أبو جبل ومدافع الفريق محمود الونش ، وأضاف ايبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل أبو جبل في التعامل معها.