تعرف على موعد مباراة نهضة بركان ومازيمبي في الكونفدرالية الأفريقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يأمل فريق نهضة بركان المغربي في التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر تعويض خسارته في ذهاب نصف النهائي أمام مازيمبي الكونغولي.



وكان نهضة بركان تلقى خسارة مثيرة في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه مازيمبي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل مباراة الإياب بينهما.

يستضيف فريق نهضة بركان نظيره مازيمبي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، مساء الأحد 15 مايو/ أيار 2022، بحثا عن بطاقة التأهل للنهائي.

وتنطلق المواجهة الساعة 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.00 بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الكونفدرالية الأفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط، وتنقل مباراة نهضة بركان ومازيمبي عبر قناة beIN sports 3 HD.