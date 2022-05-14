ما هي مواعيد مباريات الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي، جدول المباريات المتبقية خلال الموسم الحالي 2021-2022.



وقررت لجنة المسابقات تعديل مواعيد الجولات من 27 إلى 30، بعد تأجيلها حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الراحل.

وجاء ذلك بناء على قرار وزارة الرياضة السعودية، القاضي بتعليق جميع الأنشطة الرياضية بالمملكة حتى يوم الاثنين 16 مايو/ آيار 2022.

ويشتد الصراع بين الاتحاد والهلال على اللقب هذا الموسم، ويتربع "العميد" على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بـ61 نقطة، بفارق 6 نقاط عن "الزعيم" أقرب ملاحقيه.

النصر (الثالث) يمتلك فرصة المنافسة على اللقب "رقميا" مع تبقي 4 جولات على النهاية، واتساع الفارق لـ10 نقطة مع الاتحاد، ويمكن تعويض رغم صعوبة المهمة.

لكن، ما هي مواعيد المباريات المتبقية لفريقي الهلال والاتحاد بالدوري السعودي هذا الموسم؟.

في الجولة 27 يلتقي الفريقان وجها لوجه في مدينة جدة، يوم الاثنين 23 مايو/ آيار، ثم يحل الاتحاد ضيفا على الطائي، بينما يستضيف الهلال نظيره أبهاء يوم 27 من نفس الشهر.

وفي الجولة 29 يحل الهلال والاتحاد ضيفين ثقيلين على فريقي الفتح والاتفاق على الترتيب، وذلك يوم 18 يونيو/ حزيران المقبل.

ويختتم الموسم بمباريات الجولة 30 يوم 23 يونيو، حيث يلتقي الاتحاد مع الباطن، والهلال ضد الفيصلي.

مواعيد مباريات الاتحاد في الدوري السعودي

الاتحاد × الهلال - 23 مايو - الساعة 9.00 مساء

الطائي × الاتحاد - 27 مايو - الساعة 9.00 مساء

الاتفاق × الاتحاد - 18 يونيو - الساعة 9.00 مساء

الاتحاد × الباطن - 23 يونيو - الساعة 9.00 مساء

مواعيد مباريات الهلال في الدوري السعودي

الاتحاد × الهلال - 23 مايو - الساعة 9.00 مساء

الهلال × أبها - 27 مايو - الساعة 9.00 مساء

الفتح × الهلال - 18 يونيو - الساعة 9.00 مساء

الهلال × الفيصلي - 23 يونيو - الساعة 9.00 مساء