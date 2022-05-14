البولندي شفيونتيك تهزم سابالينكا وتصعد إلى نهائي دورة روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تأهلت البولندية، إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، إلى نهائي دورة روما للتنس ذات الألف نقطة والبالغ مجموع جوائزها 2.5 مليون يورو، بفوزها على البيلاروسية، أرينا سابالينكا.



ولم تجد شفيونتيك، حاملة اللقب، أي صعوبة للفوز على منافستها البيلاروسية المصنفة ثالثة في الدورة، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-1، في ساعة و51 دقيقة.

وتلعب شفيونتيك (20 عاما) في النهائي، مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق، بين الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 23 عالميا، والمتألقة التونسية، أنس جابر، المصنفة سابعة عالميا.

وسبق أن تواجهت أنس وكاساتكينا في 5 مناسبات سابقة، وفازت التونسية في المواجهات الثلاث الأخيرة، بينما خسرت أول مباراتين عامي 2016 و2018.