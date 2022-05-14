رئيس الفيفا يُعلق على استضافة المغرب لنهائى دورى أبطال إفريقيا واعتراض الأهلى

الشارقة - اميمة ياسر - كشف تقارير مغربية عن تعليق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، بشأن اختيار المغرب لإقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وموقفه من اعتراض الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد مع المتأهل من "الأهلي أو وفاق سطيف" في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له 30 مايو الجاري بالمغرب.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن إنفانتينو سيحضر من نهائي باريس بين ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم يتوجه مباشرة صوب الدار البيضاء لمتابعة وحضور نهائي أبطال إفريقيا.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن إنفانتينو علق على حسم الكاف باختيار الدار البيضاء لإقامة نهائي دوري الأبطال، رغم اعتراض المصريين وبعدها اعتراض جنوب إفريقيا على استقبال المنتخب الليبيري في المغرب ولعبه أمام الأسود، حيث قال: "المغرب بلد جميل له ملاعب جميلة تستحق احتضان أكبر التظاهرات، وهو مؤهل لذلك".

وأضاف: "بدلًا من الاعتراض والاحتجاج على استقبال المغرب بعض المنتخبات الإفريقية عليهم شكره".