شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يمنح الأعضاء 150 دعوة مجانية لدعم الفريق أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، منح أعضاء النادى 150 دعوة مجانية من شركة تذكرتى لدعم الفريق أمام المصرى فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب برج العرب فى التاسعة مساء.

ونجح أشرف مختار عضو مجلس الإدارة فى إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل الدخول فى وقت قياسى.

وقال مختار، "من منطلق دعم مجلس إدارة نادى سموحة لفريق النادى لكرة القدم ونظرا للأداء المشرف والمميز فى المباراة السابقة وحرصا منا على حضور أعضاء النادى لتشجيع فريقهم ومؤازرته.. تم الاتفاق على 150 تذكرة مجانية بالتعاون مع شركة تذكرتى وتم بحمد الله الانتهاء من إجراءات إصدارهم فى زمن قياسى مع كل الشكر لشركه تذكرتى لتعاونها المميز لتنفيذ ذلك".

وفى سياق آخر، رصد مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات مكافاة خاصة للاعبى الفريق الأول قدرها 20 الف جنية لكل لاعب ممثلة في 10 الف جنيه عقب الفوز على المصرى و 10 الف جنية مكافئة اجادة للحفاظ على التواجد بالمربع الذهبى بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويواصل فريق سموحة بقيادة عبد الحميد بسيونى الاسعتدادات لمواجهة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد برج العرب .

ويرغب عبد الحميد بسيونى من أستغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين والفوز على المصرى للمباراة الثانية على التوالي للتواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز وضمان المشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل.