شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى باستاد 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

س: ما موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف الليلة؟

ج: تقام مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى فى التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

س: من يغيب عن الأهلى أمام وفاق سطيف الجزائرى الليلة؟

ج: يغيب عن الاهلى في مباراة الليلة كل من حسام حسن وصلاح محسن وبدر بانون وعمار حمدى وأكرم توفيق وعمرو السولية وميكيسونى للإصابة.

س: ما هى قائمة الأهلى لمواجهة وفاق سطيف؟

ج: جاءت القائمة كالتالى.. محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شويير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين الاهلى ووفاق سطيف؟

ج: فاز الأهلى على وفاق سطيف فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا برباعية نظيفة أمام فى المباراة التى جمعتهما باستاد الأهلى والسلام.

س : من يترأس بعثة الأهلى فى الجزائر؟

ج: يترأس بعثة الأهلى العامرى فاروق بعد تكليف من محمود الخطيب رئيس النادى، وتضم طارق قنديل عضو المجلس مرافقاً وحسام غالي عضو المجلس ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني والجهاز الفني واللاعبين المختارين للرحلة.

س: ماذا يحتاج وفاق سطيف من مباراة الليلة؟

ج: يحتاج وفاق سطيف لمعجزة في لقاء الإياب الليلة بالفوز بفارق 5 أهداف، وفى حال خسارة الأهلي برباعية من وفاق سطيف الجزائري يلجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

بينما نتيجة فوز الأهلي أو تعادله بأى نتيجة أو حتى خسارته بثلاثة أهداف تضمن صعوده للمباراة النهائية.

س: ما هو التشكيل المتوقع للأهلى أمام وفاق سطيف الجزائرى؟

ج: ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بطل الجزائر مكونا من: "محمد الشناوى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول ومحمد هانى وأليو ديانج وأفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسى تاو".